Бывшего голкипера НХЛ рассматривают на пост главного тренера челябинского «Трактора»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-19T11:37:13+03:00

В клубе снова грядут перемены в руководстве и в составе команды

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Контракты части игроков и наставников команды заканчиваются 30 апреля. Все новые соглашения в «Тракторе» могут быть подписаны только после этой даты. Сейчас активно обсуждаются кандидатуры на замещение вакантных должностей.

Так, на должность главного тренера «сватают» воспитанника латвийского хоккея, в прошлом голкипера клубов НХЛ и наставника нижегородского «Торпедо» Петериса Скудру. На протяжении последних пяти лет он стабильно выводил торпедовцев в плей-офф КХЛ. Правда, выше ¼ финала его команда не поднималась.

На пост генерального менеджера рассматривают кандидатуру 36-летнего Романа Беляева, который успел поработать в новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и в «Салавате Юлаеве».

Что касается самих игроков команды, то тут главной новостью стало подписание контракта 19-летнего форварда «Трактора» Виталия Кравцова с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Кравцов решил не продлевать контракт с «Трактором», но при этом клуб сохраняет все права на этого игрока.

ИСТОЧНИК KP.RU