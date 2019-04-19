Когда в Челябинске начнется рекультивация свалки

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-19T11:56:31+03:00

Свалка в Челябинске закрылась, не дожив года до 70-летия. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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— В июле начнем рекультивацию челябинской свалки. Надеюсь, там будет холм с травой, — сказал в пятницу, 19 апреля, врио губернатора Алексей Текслер на экологическом форуме в Челябинске.

— По челябинской свалке вопрос решен, — заявил министр Дмитрий Кобылкин. — Сейчас самое главное — оперативно и качественно подготовить проектно-сметную документацию. Времени у нас мало, надо форсировать работу.

Министр знает о свалке не только из документов. В ноябре прошлого года, во время поездки в Челябинск, он побывал в недрах мусорного кургана, вдохнул тяжелый отравленный воздух.

Свалка закрылась в сентябре, не «дожив» года до своего 70-летия. Ее площадь — 74 га. В ее толщах — около 18 млн кубометров отходов. Свалка — источник выбросов в воздух города ядовитого газа метана — 109 тонн каждый год. Земля под телом мусорного кургана отравлена. В почве повышенное содержание тяжелых металлов. Отравлены подземные и поверхностные стоки. Рекультивация предстоит сложнейшая. Свалку нужно прошить инженерными системами - отвода и фильтрации газа, стоков. Далее — укрыть курган неким «саваном», потом засыпать землей, высадить кустарник и траву.

Рекультивацией займется ФГУП «РосРао», входящее в госкорпорацию «Ростатом».

На рекультивацию свалки до 2021 г регион получит 2,9 млрд руб. Технический этап завершится до саммитов ШОС и БРИКС-2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU