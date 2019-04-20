2019-04-20T07:51:45+03:00
Общество

Судью, муж которой сбил человека, уволили с престижной работы в Челябинске

Женщина возглавляла Центральный районный суд
Лидия ПЕСКОВА
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Судью осудили ее же коллеги.Судью осудили ее же коллеги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева лишилась своей должности. Решение о прекращении ее полномочий в пятницу, 19 апреля, приняла Региональная квалификационная коллегия судей, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Поводом для отставки стало ДТП с участием ее мужа. Супруг Лутфуллоевой сбил человека, однако расследовать эту аварию никто не стал — дело, как говорится, замяли. Этот факт бросил тень на судью. Кроме того, в Совет судей поступили жалобы на председателя от подчиненных. Проверка обнаружила сомнительные манипуляции с премиями и выявила факт фиктивного трудоустройства рабочего и уборщицы.

И вот полномочия женщины прекращены. Однако статус судьи за ней сохранен, Рамзия Лутфуллоева сможет искать работу на другом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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