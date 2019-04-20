2019-04-20T10:03:30+03:00
Общество

Мужчина, разгромивший двери мэрии в Челябинской области, попал на видео

Агрессивно настроенный тип распустил руки во время прогулки с двумя детьми
Лидия ПЕСКОВА
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Преступника можно вычислить по одежде, по детям, коляске, но его ищут почти три недели. Фото: "Говорит Озерск".Преступника можно вычислить по одежде, по детям, коляске, но его ищут почти три недели. Фото: "Говорит Озерск".
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В Озерске ищут мужчину, который 30 марта во время прогулки с двумя детьми, разгромил входную дверь в мэрию, сообщает пресс-служба администрации Озерска.

Мужчина, который был одет в светлую куртку с полосками, шел на преступление целенаправленно. Как видно по записям с видеокамер, он сделал это сознательно. Выйдя на площадь перед зданием мэрии, злоумышленник натянул на голову капюшон, передал коляску с малышом девочке, и быстрым шагом направился к металлическому забору, которым временно огородили канализационный люк.

Шел четвертый час дня, по площади гуляли другие люди, однако это ничуть не смутило буяна. Мужчина вырвал одну из секций забор и подпер ей дверь в мэрию, чтобы из здания не смог выйти охранник и другие люди. После этого агрессивно настроенный тип взял еще одну секцию и разбил ей стекло входной двери. Провернув свой план, мужчина быстро удалился с места событий.

Его ищут.

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Мужчина громит администрацию Озерска..Видео: "Говорит Озерск"".

ИСТОЧНИК KP.RU

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