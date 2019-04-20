А поговорить? В Челябинске продают говорящие пельмени (видео)

СЕГОДНЯ 22:11 2019-04-20T22:11:32+03:00

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Не зря в народе говорят, что лучшие пельмени — слепленные на собственной кухне. От магазинных ценители этого блюда нередко воротят нос. А современные производители «ушек из теста» уже не знают, как обратить внимание покупателей на свою продукцию.

Недавно одна их фирм подарила два центнера своих пельменей чудаку из Челябинской области, добровольно сменившему имя в паспорте на Пельмень. А на этой неделе стало известно еще об одном нестандартном рекламном ходе. В Челябинске начали выпускать говорящие пельмени.

Сами «ушки», конечно, молчат. А вот дамочки с полуприкрытыми телесами на упаковке популярной продукции вмиг оживают и заводят с тобой разговор, если скачать особое приложение на смартфон.

— Мы единственная в России компания, которая вовлекает покупателя в процесс общения с продуктом. Мы перенесли формат телевизионного ролика на саму упаковку. Первые тесты показали, что покупатель сам проявляет интерес к контенту, ищет его, ждет продолжения, а не пытается защитится от навязчивой рекламы, — утверждает производитель.

Но не все потребители от такого в восторге. Консерваторы пишут в социальных сетях, что лучшая реклама — качество.

А как считаете вы?

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В Челябинске выпускают пельмени, которые говорят. .Видео: предоставлено производителем.

ИСТОЧНИК KP.RU