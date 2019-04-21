В Челябинской области из ларька изъяли 5 кг насвая, который продавали подросткам

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-21T08:55:15+03:00

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В Карталах, в торговом павильоне по улице Калмыкова, полицейские нашли 87 полиэтиленовых пакетиков с насваем. Их общий вес 5 кг. «Легкий наркотик» продавали подросткам.

— На продавца ларька, 37-летнего гражданина Таджикистана, составлен административный протокол по статье «Оптовая или розничная продажа насвая». Ему предстоит заплатить штраф в три тысячи рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Насвай был расфасован по индивидуальным дозам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Насвай — некурительный табак. Может быть в виде маленьких «шариков» или «палочек», пластичной массы или порошка. Делают его из табака и гащеной извести. Еще добавляют золу растений, масло, куриный помет, приправы.

Закладывают его под верхнюю или нижнюю губу, и он практически сразу вызывает «кайф». Насвай быстро вызывает привыкание, приводит к проблемам с психикой, язве желудка, к раку ротовой полости и пищевода. Многие «насвайщики» позже переходят на наркотики «посерьезнее». В России продажа насвая запрещена.

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ИСТОЧНИК KP.RU