2019-04-21T08:55:15+03:00
Происшествия

В Челябинской области из ларька изъяли 5 кг насвая, который продавали подросткам

Им торговал житель Таджикистана
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Продажа насвая в России запрещена. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Продажа насвая в России запрещена. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В Карталах, в торговом павильоне по улице Калмыкова, полицейские нашли 87 полиэтиленовых пакетиков с насваем. Их общий вес 5 кг. «Легкий наркотик» продавали подросткам.

— На продавца ларька, 37-летнего гражданина Таджикистана, составлен административный протокол по статье «Оптовая или розничная продажа насвая». Ему предстоит заплатить штраф в три тысячи рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Насвай был расфасован по индивидуальным дозам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Насвай был расфасован по индивидуальным дозам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Насвай — некурительный табак. Может быть в виде маленьких «шариков» или «палочек», пластичной массы или порошка. Делают его из табака и гащеной извести. Еще добавляют золу растений, масло, куриный помет, приправы.

Закладывают его под верхнюю или нижнюю губу, и он практически сразу вызывает «кайф». Насвай быстро вызывает привыкание, приводит к проблемам с психикой, язве желудка, к раку ротовой полости и пищевода. Многие «насвайщики» позже переходят на наркотики «посерьезнее». В России продажа насвая запрещена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Челябинска обнаружили на пустыре десятки пропавших писем и сотни квитанций
Жителю Челябинской области грозит срок за вырубку сосен
А поговорить? В Челябинске продают говорящие пельмени (видео)
Мастера из Челябинской области подарят Франции золотой собор Парижской Богоматери
В Челябинске собирают деньги на проведение Игр победителей для переживших онкологию ребятишек
На смену холоду на Южный Урал идут тепло и дожди
Одну из больниц Челябинска эвакуировали из-за взрыва лампы
В центре Челябинска посадят четырех лягушек с саксофоном за 820 тысяч рублей
Мужчина, разгромивший двери мэрии в Челябинской области, попал на видео
Бесплатный квест по заповеднику «Аркаим» пройдет в «Ночь музеев»
Судью, муж которой сбил человека, уволили с престижной работы в Челябинске
Имя лучшего воспитателя назвали в Челябинской области
Власти хотят свести на минимум число маршруток в Челябинске
В Челябинске проверят все питьевые источники
ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан лучшей российской компанией по управлению активами
«Ювелир» с золотыми зубами развел жительниц Челябинска на 400 тысяч