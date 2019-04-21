2019-04-21T11:14:23+03:00
Общество

Жители Челябинска обнаружили на пустыре десятки пропавших писем и сотни квитанций

Корреспонденцию высушили и сейчас разносят получателям
Валентина ВАГАНОВА
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Выброшенными оказались сотни квитанций. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».Выброшенными оказались сотни квитанций. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
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В Ленинском районе во время субботника жители нашли пачку неполученных писем, извещений и коммунальных квитанций. Они лежали на пустыре возле дома на Дзержинского, 22а. О своей находке челябинцы рассказали в соцсетях.

— Найдены пачки квитанций и писем, которые так и не попали в руки адресатам. Кстати, одно из писем уже дошло до адресата. Его очень ждали! «Спасибо» Почте России за такое отношение к людям! Почтовое отделение 454119, ул. Трубников 3, — написали жители в группе «Регион-74» во ВКонтакте.

Вся корреспонденция датирована концом прошлого года. Жители высушили ее и сейчас разносят по указанным адресам. Часть уже раздали. Выяснилось, что многие ждали перед праздниками посылки и не получили их. До кого-то не дошли важные письма из налоговой, полиции, страховой службы и прочих ведомств.

Люди очень ждали эти письма. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»

Люди очень ждали эти письма. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»

В комментариях пользователи предположили, что почтальона могли ограбить, а ненужную «макулатуру» просто выбросить.

В Управлении Федеральной почтовой связи Челябинской области об инциденте знают, сейчас идет проверка. Разъяснить ситуацию пообещали в скором времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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