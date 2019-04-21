В Челябинской области 10-летний ребенок ушел из дома, потому что мама не сводила его на аттракционы
В полночь в одно из ночных заведений Магнитогорска зашел мальчик, на вид лет 9-10. Сказал, что его зовут Егор. На вопросы где мама, где он живет, не отвечал. Объяснил лишь, что домой не хочет, родители его очень обидели.
Сотрудники бара выложили фото мальчика в соцсети, в надежде, что его узнают и заберут родители. История произошла 20 апреля.
Школьника напоили чаем, отогрели. Вскоре пришел отклик из соцсетей. Егора узнала мама одноклассника. Стала звонить родителям, но телефон был недоступен. Тогда они с мужем сами поехали за ребенком в бар.
Мальчика узнала мама одноклассника. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»
— Егор после школы гулял с моим сыном. Ребята наигрались и разошлись, но Егор домой так и не дошел. Обиделся на маму за то, что та не сводила его на аттракционы. Рюкзак спрятал в парке за каруселями и пошел бродить. Егор меня знает, часто у нас бывает в гостях. Семья у него благополучная. Я объяснила ему, что у мамы, возможно, нет денег на аттракционы. Что так не делается, мама очень переживает. В итоге он согласился поехать домой. Повез нас сотрудник бара, чтобы убедиться, что ребенка мы доставим до дома, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» Лида Инякина.
Дома был отчим с маленьким ребенком. А мама с бабушкой искали Егора по всему городу. Лида не дозвонилась до мамы, потому что та сменила номер.
В инциденте сейчас разбирается полиция, проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU