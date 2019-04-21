«Почта России» прокомментировала инцидент с найденными письмами и квитанциями на пустыре в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-21T14:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время субботника жители Ленинского района обнаружили на пустыре пачку неполученных писем, извещений и коммунальных квитанций. Все датированы прошлым годом. Челябинцев возмутила такая находка. После выходных они решили обратиться в отделение почты и потребовать объяснений. А пока высушили письма и стали сами разносить адресатам.

— Сейчас сотрудники «Почты России» проводят служебную проверку. По ее результатам будут приняты соответствующие решения, — прокомментировали инцидент в УФПС Челябинской области. — Руководство почтамта просит жителей, обнаруживших письма, передать их в почтовое отделение для проведения объективного расследования и установления всех деталей произошедшего.

В управлении пообещали, что руководство почтамта усилит контроль за доставкой корреспонденции. А среди почтальонов проведут дополнительный инструктаж.

НА ЗАМЕТКУ

По всем вопросам, связанным с качеством предоставления почтовых услуг, челябинцы могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-1-000-000.

ИСТОЧНИК KP.RU