«Почта России» прокомментировала инцидент с найденными письмами и квитанциями на пустыре в Челябинске
Во время субботника жители Ленинского района обнаружили на пустыре пачку неполученных писем, извещений и коммунальных квитанций. Все датированы прошлым годом. Челябинцев возмутила такая находка. После выходных они решили обратиться в отделение почты и потребовать объяснений. А пока высушили письма и стали сами разносить адресатам.
— Сейчас сотрудники «Почты России» проводят служебную проверку. По ее результатам будут приняты соответствующие решения, — прокомментировали инцидент в УФПС Челябинской области. — Руководство почтамта просит жителей, обнаруживших письма, передать их в почтовое отделение для проведения объективного расследования и установления всех деталей произошедшего.
В управлении пообещали, что руководство почтамта усилит контроль за доставкой корреспонденции. А среди почтальонов проведут дополнительный инструктаж.
НА ЗАМЕТКУ
По всем вопросам, связанным с качеством предоставления почтовых услуг, челябинцы могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-1-000-000.
ИСТОЧНИК KP.RU