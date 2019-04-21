2019-04-21T16:48:10+03:00
Общество

Власти опровергли информацию о смерти ветерана из-за нехватки мест в больнице в Челябинской области

Умершему участнику войны было 95 лет
Валентина ВАГАНОВА
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Главврач больницы заявила, что предлагала родственникам прислать за ветераном «скорую», но те отказались.Главврач больницы заявила, что предлагала родственникам прислать за ветераном «скорую», но те отказались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Сыртинский Кизильского района на днях простились с 95-летним ветераном Великой Отечественной войны. По информации местных СМИ, он умер на лавочке возле больницы.

Ветерану стало плохо в пятницу, 19 апреля. Близкие отвезли его в Кизильскую районную больницу.

— Медики сказали: «Мест нет». Помощь тоже никто оказывать не стал. Ветеран умер, сидя на лавочке перед больницей, так и не дождавшись помощи, — рассказала журналистам сайта «Первый Кизильский» внучка другого ветерана, живущего в поселке.

Главврач больницы уверяет, в госпитализации пенсионеру никто не отказывал. Сотрудники предлагали родственникам направить в поселок скорую помощь, но те якобы отказались.

Прокомментировал ситуацию и глава района.

— Я был на похоронах, разговаривал с дочерью ветерана. Дело было совсем не так. Ветерана привезли на плановое лечение в ЦРБ 19 апреля. Поднимаясь по крыльцу, ему стало плохо, проходящие мужчины помогли завести в коридор и посадить на лавочку, где он тут же скончался. Прибывшие медработники проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Родственники никаких обид и претензий не высказывали, — написал в соцсетях Александр Селезнев.

Односельчане заметили оговорку в его словах — дочери у ветерана нет, и никогда не было. На что чиновник ответил, что имел ввиду племянницу-сироту, которую погибший воспитывал с 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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