2019-04-21T22:50:40+03:00
Общество

«Так с кем ты там спала?!»: в Челябинской области парни снимали на телефон, как их подруги избивают девочку

Видео попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Разве так ведут себя девушки? Кадр из видео vk.com/plohie_novosti_18Разве так ведут себя девушки? Кадр из видео vk.com/plohie_novosti_18
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«Звери!», «Стая шакалов», «Не парни это… даже девками не назовешь!» — такие комментарии пишут жители Челябинской области под видео, выложенном в соцсети. В группу «Плохие новости» во «ВКонтакте» попали записи с телефонов, на которых девочки лет 16 — 18 избивают сверстницу. Сначала ее пинает и валяет по земле одна, потом бьет по лицу кулаками другая.

За кадром — девичий хохот и матерные комментарии парней, которые, кстати, и снимают все это. Зрителей — целая толпа. Вот такое шоу устроили подростки, заманив девчонку за гаражи «на разговор». Мы не можем выложить видео по этическим соображениям.

— Так с кем ты там спала? — дерзко наезжает карательница, таская жертву за волосы.

— Ни с кем, — отвечает та.

Но агрессивная девушка не унимается, поясняя в духе «а вот он сказал...»

Вдвоем на одну. Кадр из видео vk.com/plohie_novosti_18

Вдвоем на одну. Кадр из видео vk.com/plohie_novosti_18

Видео разлетелось по пабликам. Пользователи соцсети, увидев эти кадры, резко осудили тех, кто учинил разборки. Но девочка-подросток встала на их защиту.

— Да ну не прям видео уж и зверское такое. Что вы, в самом-то деле, жути нагоняете? Зачем писать всякие гадости про девочек, которые бьют, если вы не знаете за что они это сделали? Не с проста же явно?! Видать, напросилась хорошо. Вы просто выросли из этого возраста, и никогда не поймете, что к чему, — прокомментировала Катя Маркина.

Но неужели так ведут себя девушки? А парни?

Инцидент произошел в Чебаркуле 17 апреля. Пострадавшей 18 лет. Пользователи соцсети беспокоятся о ее здоровье и советуют обратиться в полицию.

— С ней все в порядке. Пара ссадин еще осталась. Заявление уже написали, — написала подруга пострадавшей Ирина Пономарева.

Полиция Чебаркуля разбирается в случившемся. Обидчицы уже удалили свои страницы в соцсетях. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

А толпа стояла и смотрела. Кадр из видео vk.com/plohie_novosti_18

А толпа стояла и смотрела. Кадр из видео vk.com/plohie_novosti_18

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ИСТОЧНИК KP.RU

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