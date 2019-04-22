2019-04-22T19:20:35+03:00
Общество

Молодая пара спасла косулю от разъяренных собак на трассе в Челябинской области

Псы едва не загрызли лесного зверя
Валентина ВАГАНОВА
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Косуле обработали раны. Фото: приют «Наш дом»Косуле обработали раны. Фото: приют «Наш дом»
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Супруги Юлия и Антон Березины ехали из Южноуральска в сторону Челябинска. Вдруг на дороге заметили двух больших собак, кидающихся на косулю. Псы хватали лесного зверя зубами. Бедолага пыталась убежать, но не могла — падала. Скорее всего, косуля попала под машину и получила серьезные ушибы, отчего и стала легкой добычей для собак.

Пара остановила машину и бросилась на помощь косуле. Стали отгонять псов. То, то они дикие и могут броситься в ответ, даже не думали.

Затем на помощь пришли еще несколько автомобилистов. Помогли погрузить косулю в машину. Супруги отвезли ее в Челябинск. Животное согласился взять на передержку приют «Наш дом».

За бедолагой будут присматривать зоозащитники и ветеринары. Фото: приют «Наш дом»

За бедолагой будут присматривать зоозащитники и ветеринары. Фото: приют «Наш дом»

— Юлия сказала, что они везут олененка, а это оказался трехгодовалый самец косули ростом около метра в холке и с большими рогами. Его обездвижили, обработали кусаные раны на бедрах, а затем поместили в частную конюшню, — рассказала владелица приюта Полина Кефер.

Когда косуля поправится, ее отпустят на волю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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