Ребенку зажало голову дверями маршрутки в Челябинске

СЕГОДНЯ 22:09 2019-04-22T22:09:51+03:00

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Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля.

— Граждане, которые ехали в маршрутке № 10 и стали свидетелями того, как водитель ребенку зажал голову дверью на остановке «47 микрорайон» в районе с 17:20 до 17:25. Прошу связаться со мной, пожалуйста. Ребенку плохо, вызвала скорую, — написала Татьяна Байнова в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

Татьяна показала сына врачам в травмпунтке и написала заявление в полицию. Пользователи соцсети «ВКонтакте» вспомнили, как они тоже оказывались зажаты дверями маршрутки. Одна из причин: водители вечно спешат и не обращают внимания на пассажиров.

— Меня как-то прижал водитель 91-й маршрутки. Заходил я следом за худенькой маленькой девушкой. Может, меня не заметили? Вряд ли. Все просто: водитель в этот момент кому-то объяснял по телефону, что тот не прав и встает на его время, — написал в комментариях Андрей Осинников.

— Я на 42-ю садилась, беременная еще была, так водитель стал дверь закрывать… Я заорала прям матом. Напугалась жутко, — рассказала Марина Синицкая.

— Меня как-то водитель маршрутки с коляской не хотел пускать две остановки проехать, зажал коляску дверью, — вспомнила Катерина Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU