Вместо клубники за пять тысяч рублей жительница Челябинска получила урожай крапивы

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-23T04:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

— Моя соседка — просто дикий огородник. Решила купить ягодницу клубники. На просторах Интернета, думаю, многие видели эту рекламу. Обещает фантастический урожай круглый год в домашних условиях. И вот клубника дала первые ростки… крапивы. Денег было заплачено 4600 руб. Соседка расстроена очень сильно, — написала Ева в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.

Инструкция к "ягоднице". Фото: Ева, vk.com/moshenniki74

Среди подписчиков группы оказалось немало тех, кто также соблазнился на домашнюю клубничку. Все садоводы потерпели фиаско. Также продают грибницы.

— Я грибы у них заказал, но вовремя почитал отзывы и не стал забирать с почты. Так они сейчас мне названивают каждый день, мол, идите выкупайте, или вам будет звонить наш юротдел и какие-то санкции ко мне применит за ложный заказ, — прокомментировал Алексей Алексеев.

— И у меня та же история. Пугают, что испортят мне кредитную историю, — написала Яна Симонова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU