Вместо клубники за пять тысяч рублей жительница Челябинска получила урожай крапивы
— Моя соседка — просто дикий огородник. Решила купить ягодницу клубники. На просторах Интернета, думаю, многие видели эту рекламу. Обещает фантастический урожай круглый год в домашних условиях. И вот клубника дала первые ростки… крапивы. Денег было заплачено 4600 руб. Соседка расстроена очень сильно, — написала Ева в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.
Инструкция к "ягоднице". Фото: Ева, vk.com/moshenniki74
Среди подписчиков группы оказалось немало тех, кто также соблазнился на домашнюю клубничку. Все садоводы потерпели фиаско. Также продают грибницы.
— Я грибы у них заказал, но вовремя почитал отзывы и не стал забирать с почты. Так они сейчас мне названивают каждый день, мол, идите выкупайте, или вам будет звонить наш юротдел и какие-то санкции ко мне применит за ложный заказ, — прокомментировал Алексей Алексеев.
— И у меня та же история. Пугают, что испортят мне кредитную историю, — написала Яна Симонова.
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ИСТОЧНИК KP.RU