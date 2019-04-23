2019-04-23T09:37:10+03:00
Общество

Пенсионеру из Челябинской области, которого ПФР отказался признать ветераном, выплатят 10 тысяч

Участник войны год добавился справедливости
Валентина ВАГАНОВА
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Борис Григорьевич с правнучкой. Фото из личного архива героев публикации.Борис Григорьевич с правнучкой. Фото из личного архива героев публикации.
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В Миассе суд обязал пенсионный фонд выплатить Борису Григорьевичу Вишникину 10 тысяч рублей. В прошлом году он, как и все ветераны, должен был получить эту сумму ко Дню Победы. Деньги к празднику фронтовикам поручил выплатить президент. Но положенную выплату Борис Григорьевич так и не увидел. Потому что пенсионный фонд не считает его ветераном.

Сотрудники зацепились за то, что по Указу выплата положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А Борис Григорьевич участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Западной Украине. Это было в 1951 году. Причем, такое же разбирательство с пенсионным фондом было семь лет назад. В честь 67-летия Победы ветеранам вручили единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Борис Григорьевич тогда тоже остался без денег.

И тогда и сейчас за ветерана вступилась городская прокуратура.

— В указе президента о выплате к 73-летней годовщине речь идет обо всех гражданах, имеющих статус участников ВОВ, вне зависимости от периода, когда они воевали. В нем написано, что участниками войны следует считать тех, кто указан в статье второй закона «О ветеранах». Борис Григорьевич является ветераном по закону, — объяснили в прокуратуре Челябинской области.

Прокуратура проследит, чтобы ветеран получил свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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