Менеджер магазина дал взятку полиции, чтобы не изымали поддельную одежду в Челябинске
24-летний житель Челябинска отвечал в Ленинском райсуде за покушение на взятку. Он работал в небольшом торговом комплексе менеджером. Узнал, что готовятся проверки магазинов и решил сработать на упреждение: дать мзду, чтобы полицейские «не заметили» контрафакт.
Менеджер вышел на оперуполномоченного полиции. Приготовил 30 000 рублей и договорился о встрече. В назначенный час он встретился с сотрудником, сел в машину и передал взятку. Тут появились другие полицейские и задержали мздоимца — операция была заранее спланирована.
— Подсудимый вину признал в полном объеме, сейчас продолжает работать в магазине менеджером по продажам. Предмет взятки — деньги в сумме 30 000 рублей — обращены в доход государства. Виновному назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU