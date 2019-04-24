2019-04-24T13:57:33+03:00
Происшествия

Найденный в гробу на обочине младенец умер после домашних родов

Стали известны подробности истории с мертвым ребенком в Челябинской области
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Южноуральские следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорожденного, которого прохожие обнаружили на обочине дороги в самодельном гробу. Уже установлена личность матери. Ей оказалась 31-летняя жительница поселка Бердяуш Челябинской области.

— Известно, что семья многодетная. По предварительным данным мама в медицинскую организацию за помощью не обращалась. Предположительно на учете по беременности не состояла. Важно сейчас досконально разобраться в ситуации и дать оценку действиям служб системы профилактики: знали ли они о семье, были ли основания для проведения индивидуальной профилактической работы, и все ли возможные меры поддержки были оказаны, — написала у себя на странице в Фейсбук детский омбудсмен Ирина Буторина.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области взяла на контроль вопрос по выяснению причин смерти младенца.

— В настоящее время тело ребенка отправлено на судебно-медицинское исследование. Проводится доследственная проверка, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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