Полиция Челябинска рассказала, как потерялся ученик 31-го лицея

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-25T04:43:03+03:00

И опровергла информацию о том, что он играл в «Пропади на сутки»

Изменить размер текста: A A

Новость о том, что ученик 31-го лицея нашелся, взбудоражила общественность не меньше, чем известие о его пропаже. Мама семиклассника написала в соцсети «ВКонтатке», что это похоже на игру «Пропади на сутки». Это как лайт-версия нашумевшего «Синего кита». Если смысл «Кита» — довести ребенка до самоубийства, то в данном случае от него требуют исчезнуть на 24 часа. Таких случаев по стране немало.

— В прошлом году было много историй про «Синего кита». Не хотелось бы повторения, — пишет в группе «ВКонтакте» челябинка Анна.

— Нельзя пускать детей в Интернет, — комментирует Дмитрий Федоров.

Однако, в полиции Челябинска опровергла версию мамы школьника. Там рассказали, что 22 апреля после занятий в лицее мальчик погостил у одной из своих бабушек, после чего отправился к товарищу. Уходя от него, сказал, что пойдет ночевать ко второй своей бабушке. Живет она недалеко, однако, ребенок до нее не дошел. Утром 23 апреля родители мальчика обнаружили, что его не ни в школе, ни у кого-либо из знакомых и обратились в полицию. В тот же день мальчика нашли волонтеры возле одного из торгово-развлекательных комплексов.

— Несовершеннолетний пояснил, что случайно заблудился в городе, когда следовал от товарища к бабушке, в связи с чем не ночевал дома. Информация, размещенная в социальной сети, о том, что несовершеннолетний ушел из дома, выполняя правила какой-либо деструктивной игры, в ходе проверки не нашла своего подтверждения, — пояснили в В Управлении МВД России по г. Челябинску.

Комиссия по делам несовершеннолетних может наказать родителей школьника за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание: предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU