Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоэтажки

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-25T05:51:11+03:00

Несколько человек могли погибнуть от отравления угарным газом. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

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Инцидент случился вечером в среду на улице Гагарина в Ленинском города. Подъезд жилой многоэтажки коридорного типа заволокло дымом. Приехавшим на вызов пожарным пришлось эвакуировать жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— На четвертом этаже дома произошло короткое замыкание в электрощитке. Сам щиток загорелся, а дым от пожара заполнил подъезд. До приезда пожарных их дома успели выбежать семь человек. Еще девять с помощью спасательных комплектов эвакуировали пожарные, — замечают в пресс-службе.

Щиток выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

От продуктов горения пострадала женщина. Ее осмотрели медики скорой медицинской помощи, однако от госпитализации челябинка отказалась.

В МЧС замечают, что по зданиям коридорного типа (бывшие общежития) продукты горения во время пожара распространяются очень быстро. Даже без огня угарный газ представляет угрозу здоровью и жизни. Поэтому такие объекты состоят на особом контроле в «чрезвычайном» ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU