2019-04-25T05:51:11+03:00
Происшествия

Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоэтажки

Произошло короткое замыкание в электрощитке
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Несколько человек могли погибнуть от отравления угарным газом. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.Несколько человек могли погибнуть от отравления угарным газом. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Инцидент случился вечером в среду на улице Гагарина в Ленинском города. Подъезд жилой многоэтажки коридорного типа заволокло дымом. Приехавшим на вызов пожарным пришлось эвакуировать жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— На четвертом этаже дома произошло короткое замыкание в электрощитке. Сам щиток загорелся, а дым от пожара заполнил подъезд. До приезда пожарных их дома успели выбежать семь человек. Еще девять с помощью спасательных комплектов эвакуировали пожарные, — замечают в пресс-службе.

Щиток выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Щиток выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

От продуктов горения пострадала женщина. Ее осмотрели медики скорой медицинской помощи, однако от госпитализации челябинка отказалась.

В МЧС замечают, что по зданиям коридорного типа (бывшие общежития) продукты горения во время пожара распространяются очень быстро. Даже без огня угарный газ представляет угрозу здоровью и жизни. Поэтому такие объекты состоят на особом контроле в «чрезвычайном» ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магнитогорске ищут отца мальчика, отравившегося газом для зажигалки
Полиция Челябинска рассказала, как потерялся ученик 31-го лицея
Жителей Челябинской области предупреждают о шквальном ветре
Депутат оттащил иномарку, которая остановила движение трамваев в центре Челябинска
Пьяный бесправник на мотоцикле сбил ребенка в Челябинской области
Ко Дню Победы здание Теплотеха избавили от незаконной рекламы
На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы
Единый День недвижимости и ипотеки от Сбербанка пройдет в Челябинске и пяти городах области
Нечем дышать! От властей Челябинска требуют вымести пыль с улиц города
Найденный в гробу на обочине младенец умер после домашних родов
«Сбежал с места ДТП»: начальника ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, уволили из полиции
Силовики нагрянули с обыском в администрацию челябинского муниципалитета
Революционная вакцина от гриппа поступит в Челябинск грядущей осенью
На Южном Урале прохожие нашли на обочине гроб с телом ребенка
В Магнитогорске 10-летний школьник умер, отравившись газом для заправки зажигалок
В Челябинске снесут часть кафе бывшего омбудсмена Севастьянова
Менеджер магазина дал взятку полиции, чтобы не изымали поддельную одежду в Челябинске
Названа купюра, которую чаще всего подделывают в Челябинской области
ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае
Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан
Челябинская львица Лола в Крыму стала многодетной мамой
В жилой высотке Челябинска загорелась квартира на 13-м этаже
В Челябинске к ребенку, игравшему на замороженной стройке, вызвали реанимацию
«Это похоже на игру «Потеряйся на сутки»: в Челябинске нашли пропавшего ученика 31-го лицея
В Челябинске волонтеры собираются прочесать городской бор в поисках пропавшего школьника
Два южноуральских школьника спасли провалившихся под лед друзей
В челябинской школе провели санобработку: у троих учеников заподозрили туберкулез
«БКС Брокер» информирует о запуске стоп-заявок в приложении «Мой Брокер»