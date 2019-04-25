Из-за нехватки белых халатов для медиков оштрафовали больницу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-25T08:05:03+03:00

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Медики из городской больницы Верхнего Уфалея пожаловались на то, что им с задержками выдают спецодежду. Кому-то белые халаты не достались вовсе. Проверить жалобу в медицинское учреждение вышли сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Проверка показала, что средства индивидуальной защиты, то есть халаты, на самом деле выдают с нарушением норм. Одним халаты выдавали с задержкой более чем на год. Другим халатов вообще не доставалось, — уточняют в надзорном ведомстве.

Кроме того, выявлены нарушения учета и контроля выдачи работникам средств индивидуальной защиты.

За нарушение правил охраны труда больницу оштрафовали на 60 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU