Из-за нехватки белых халатов для медиков оштрафовали больницу в Челябинской области
Медики из городской больницы Верхнего Уфалея пожаловались на то, что им с задержками выдают спецодежду. Кому-то белые халаты не достались вовсе. Проверить жалобу в медицинское учреждение вышли сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Проверка показала, что средства индивидуальной защиты, то есть халаты, на самом деле выдают с нарушением норм. Одним халаты выдавали с задержкой более чем на год. Другим халатов вообще не доставалось, — уточняют в надзорном ведомстве.
Кроме того, выявлены нарушения учета и контроля выдачи работникам средств индивидуальной защиты.
За нарушение правил охраны труда больницу оштрафовали на 60 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU