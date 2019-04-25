Чиновников заставили поменять выданную инвалиду квартиру на лучшую в Челябинской области
После вмешательства прокуратуры суд обязал администрацию Кунашакского района выдать инвалиду новое благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Четыре года назад практически слепому инвалиду, который жил в ветхом доме, выдали отдельную квартиру в селе Кунашак. Инвалид приватизировал эту квартиру, однако жить в ней не смог: из-за отсутствия вентиляции и повышенной влажности по стенам и потолку пошла плесень. А грибок может привести к появлению новых болезней.
— Прокурор района потребовал от районного суда аннулировать договор передачи квартиры в собственность инвалида. И обязать администрацию выделить человеку по договору социального найма новое жилье, — говорят в прокуратуре.
Иск прокурора удовлетворен. Теперь чиновники обязаны предоставить пострадавшему инвалиду другую квартиру.
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ИСТОЧНИК KP.RU