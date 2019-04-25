В Челябинске в новых домах квартиры продаются пачками

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-25T10:21:13+03:00

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Пустующие дома обнаружили эксперты портала N1.RU, проанализировав базу данных объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.

Больше всего пустующих квартир в многоэтажке на Северо-Западе, в многоэтажке по ул. Бейвеля, 14. Здесь продают 52 квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в жилье — около 61 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры— почти 6 млн руб.

46 квартир продают в доме по ул. Молодогвардейцев, 74 (микрорайон «Академ Риверсайд»).

— Много пустующих квартир в ЖК «Западный луч» (ул. Труда, 156 «в»): здесь продается 37 квартир. Все эти ЖК большие, люди постоянно покупают и продают жилье, потому какая-то часть квартир будет в продаже, — сказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

Ксати, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска составляет 38,4 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU