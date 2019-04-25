2019-04-25T10:21:13+03:00
Общество

В Челябинске в новых домах квартиры продаются пачками

В новых высотках не могут найти хозяев десятки жилищ
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Налетай, выбирай! В новых домах Челябинска много пустующих квартир.Налетай, выбирай! В новых домах Челябинска много пустующих квартир.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пустующие дома обнаружили эксперты портала N1.RU, проанализировав базу данных объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.

Больше всего пустующих квартир в многоэтажке на Северо-Западе, в многоэтажке по ул. Бейвеля, 14. Здесь продают 52 квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в жилье — около 61 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры— почти 6 млн руб.

46 квартир продают в доме по ул. Молодогвардейцев, 74 (микрорайон «Академ Риверсайд»).

— Много пустующих квартир в ЖК «Западный луч» (ул. Труда, 156 «в»): здесь продается 37 квартир. Все эти ЖК большие, люди постоянно покупают и продают жилье, потому какая-то часть квартир будет в продаже, — сказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

Ксати, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска составляет 38,4 тыс. руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очистные сооружения Челябинска могут выйти из строя
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков
Чиновников заставили поменять выданную инвалиду квартиру на лучшую в Челябинской области
Из-за нехватки белых халатов для медиков оштрафовали больницу в Челябинской области
Где на Южном Урале бесплатно приобрести Георгиевскую ленточку
Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоэтажки
В Магнитогорске ищут отца мальчика, отравившегося газом для зажигалки
Полиция Челябинска рассказала, как потерялся ученик 31-го лицея
Жителей Челябинской области предупреждают о шквальном ветре
Депутат оттащил иномарку, которая остановила движение трамваев в центре Челябинска
Пьяный бесправник на мотоцикле сбил ребенка в Челябинской области
Ко Дню Победы здание Теплотеха избавили от незаконной рекламы
На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы
Единый День недвижимости и ипотеки от Сбербанка пройдет в Челябинске и пяти городах области