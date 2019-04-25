В фотоловушку в нацпарке «Зюраткуль» впервые попалась рысь

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-25T14:03:28+03:00

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В фотоловушках на Зюраткуле засветились и медведи, и лоси, и лисы. Едва ли не каждый зверь «попозировал» в камеру. А вот рысь никогда не попадала в объектив. Этот хищник очень осторожный. Увидеть его в природе — большая редкость. Но недавно кошка «выдала» себя. Прошла по «тропе животных», недалеко от берега реки Березяк, где установлена фотоловушка.

Морду хищница не показала. Не до «позирований» ей было. Она выслеживала добычу и шла по следу.

— Патрулируя территорию, часто видим следы рыси, но никто еще не видел само животное. Уж очень осторожно ведет себя рысь в лесу. В этом году на территории парка насчитывается три семьи рысей, — рассказал директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

Рысь весит до 25 кг. Ее прыжок в высоту равен росту двух взрослых людей. В день животное может съедать до двух килограммов мяса.

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Рысь попалась в фотоловушку на Зюраткуле.В фотоловушку впервые попалось одно из самых осторожных животных Урала и национального парка Зюраткуль . Под конец зимы рысь проходила по тропе животных в поисках добычи, а в этом месте как раз инспектора парка и установили фотоловушку. Отдаленный район парка вблизи реки Березяк именно там и живет семья рысей. Узнать рысь легко по кисточкам на ушках, бакенбардам и небольшому хвосту. Бдительности и чуткости можно позавидовать. Кроме этого, она имеет прекрасный слух. Звук или шаги жертвы рысь может уловить за несколько километров, но сразу же нападать не станет. Для охоты выбирает темное время суток. Прыжок этого животного в высоту равен росту двух взрослых людей. Вес взрослой рыси около 25 кг. По наблюдениям сибирских и уральских зоологов, морда рыси выглядит весьма интересно: жесткие брыжи, которые обрамляют бледную морду, изящные уши с кисточками и надменный взгляд. Выражение морды зюраткульской рыси увидеть не удалось, зато было понятно, что животное ищет добычу и идет по следу. Как поясняет дире

ИСТОЧНИК KP.RU