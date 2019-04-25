Юристу, который шантажировал своего босса в Магнитогорске, ужесточили наказание

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-25T14:10:41+03:00

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Год назад юрист частной компании в Магнитогорске решил нажиться, используя свое служебное положение. Он пригрозил, что отправит партнерам служебные документы, которые навредят фирме. Чтобы этого не случилось, он потребовал у начальства четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Однако босс решил не идти на поводу у юриста и написал заявление силовикам. Шантажиста арестовали и отдали под суд. Сначала Правобережный суд Магнитогорска приговорил его к условному сроку. Но прокурора решила, что этого мало. Была подана апелляция в областной суд.

— Прокурор настаивал на усилении наказания. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора и назначила дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU