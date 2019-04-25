В Челябинске скоро объявят набор волонтеров на саммиты-2020

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-25T14:29:05+03:00

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В четверг, 25 апреля, Ассоциация волонтеров Южного Урала подписала соглашения о создании учебных центров, где будут набирать и готовить добровольцев для работы на деловых мероприятиях, в том числе на саммитах ШОС и БРИКС, сообщает пресс-служба минобра Челябинской области.

В Челябинске они будут работать на базе ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ. Еще три ресурсных центра появятся в Уфе, Екатеринбурге и Магнитогорске.

— Данное мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов. В 2018 году одним из проектов-победителей стала идея Ассоциации волонтеров Южного Урала, которая по итогам экспертной оценки получила почти 1,7 миллионов рублей на создание ресурсных центров добровольчества в сфере конгрессно-деловых событий, — замечают в пресс-службе.

Информация о работе организаций будет выложена на сайте команда2020.рф. Там же разместят контакты представителей ресурсных центров, которым можно будет задать вопросы об участии в проекте в качестве волонтера.

Набор на саммиты начнется осенью 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU