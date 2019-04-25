Священника из Магнитогорска, которого «сослали» из-за фото жены на подиуме, вернули в храм

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-25T15:40:25+03:00

До этого его отправили служить в маленький сельский приход

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Отца Сергия Зотова из Магнитогорска вернули на службу в кафедральный собор. Ранее его в качестве наказания переводили в деревенский приход села Фершампенуаз. Поводом для санкций стало участие его супруги в конкурсе красоты. За этим последовали многочисленные фотографии. Их в Церкви сочли нескромными. Информацию о том, что Оксана Зотова супруга батюшки, распространили анонимные недоброжелатели в соцсетях.

Когда о скандале узнали в местной епархии, священнику поставили условие: пока его жена не напишет покаянное письмо на имя архиерея — отца Сергия не вернут в кафедральный собор. Вероятно, в семье решили последователь ультиматуму.

Отметим, что в интернете большинство комментаторов высказывались в защиту «попадьи». Дескать никаких откровенных фото не было. По современным меркам все вполне прилично.

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ИСТОЧНИК KP.RU