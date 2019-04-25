Священника из Магнитогорска, которого «сослали» из-за фото жены на подиуме, вернули в храм
Отца Сергия Зотова из Магнитогорска вернули на службу в кафедральный собор. Ранее его в качестве наказания переводили в деревенский приход села Фершампенуаз. Поводом для санкций стало участие его супруги в конкурсе красоты. За этим последовали многочисленные фотографии. Их в Церкви сочли нескромными. Информацию о том, что Оксана Зотова супруга батюшки, распространили анонимные недоброжелатели в соцсетях.
Когда о скандале узнали в местной епархии, священнику поставили условие: пока его жена не напишет покаянное письмо на имя архиерея — отца Сергия не вернут в кафедральный собор. Вероятно, в семье решили последователь ультиматуму.
Отметим, что в интернете большинство комментаторов высказывались в защиту «попадьи». Дескать никаких откровенных фото не было. По современным меркам все вполне прилично.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU