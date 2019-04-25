Второстепенный перекресток на два дня перекроют в Ленинском районе Челябинска

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-25T16:55:48+03:00

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Небольшой перекресток в Ленинском районе Челябинска будет закрыт для общественного и личного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

— Речь идет о перекрестке улиц Стахановцев и Барбюса. Два дня здесь будут вестись работы по ремонту инженерных коммуникаций. Этим и вызвано ограничение движения, — поясняют в мэрии.

Движение ограничат на пятницу, 26 апреля, и на субботу, 27 апреля.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU