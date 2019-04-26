2019-04-26T03:17:30+03:00
Общество

В Магнитогорске разыскивают молодую семью, которая оставила деньги в банкомате

Мужчина, обнаруживший чужую зарплату, очень хочет ее вернуть
Ирина КАРЕЛИНА
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Молодая семья неправильно положила деньги на счет.Молодая семья неправильно положила деньги на счет.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Уже во второй раз житель Магнитогорска Александр публикует в городской группе «Вконтакте» объявление о розыске молодой семейной пары.

— Может все-таки они увидят запись... 12 апреля в районе 15 часов в ТЦ «Тройка» при пополнении счета на карту в терминале не завершили операцию до конца. Деньги не пошли на счет, а остались в купюроприемнике. Сумма у меня, верну. Объявления на банкоматах вешать запрещено. Банк я оповестил звонком. В случае обращения к ним «потерпевших», им предоставят мой номер телефона. Но если они найдутся тут, пусть обращаются в личку, — написал Александр Ворон.

Подписчики группы объявили мужчину большим молодцом. И подсказали ему, что в банке могут посмотреть по камерам, кто стоял в очереди к терминалу перед ним. Так будет проще найти владельцев денег. Александр пообещал, что так и сделает.

Вероятно, люди вносили деньги для погашения кредита и даже не догадываются, что платеж не прошел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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