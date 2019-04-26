2019-04-26T03:14:55+03:00
Дом. Семья

Дети знаменитой кошки Люси, которая сама уехала на вокзал, ищут дом

В Челябинской области пушистая мама стала звездой новостей
Ирина КАРЕЛИНА
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Котенок Люси ищет добрых хозяев. Фото: Олеся Мебельерова.Котенок Люси ищет добрых хозяев. Фото: Олеся Мебельерова.
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О кошке Люси мы писали в декабре прошлого года. Прославилась она тем, что самостоятельно уехала на вокзал. Напомним, хозяева разместили в соцсети объявление о потеряшке. А когда она нашлась, сильно удивилась.

Люси обнаружили на другом конце города. Оказалось, что она прыгнула в «Газель» при погрузке мебели, а потом вышла на остановке. После заметки в «Комсомолке» Люсю даже по телевизору показывали.

А в четверг, 25 апреля, хозяева рассказали в соцсетях, как сейчас поживает звезда новостей.

— У нас появились чудесные котятки от «звезды». Двоих забрали, осталось еще двое: мальчик и девочка. Очень классные, пепельной окраски, забавные, игривые. У кого есть желание взять котеночка, напишите, мы привезем вам с бантиком. Папа не известен, на детей не претендует, — написала Олеся Мебельерова во «ВКонтакте».

Та самая кошка Люси. Фото: Олеся Мебельерова.

Та самая кошка Люси. Фото: Олеся Мебельерова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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