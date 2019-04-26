Черную скалу в национальном парке Челябинской области засеют овсом
В национальном парке «Таганай» грядет посевная! Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе парка, зерновыми засеют несколько открытых мест. Зеленая сочная поросль понравится копытным, птицам, зайцам.
— Заячьи следы на снегу гости Черной скалы могли наблюдать всю зиму. В следующем сезоне появится вероятность встретить (и возможно даже сфотографировать) самих ушастых. Для них мы планируем обустроить несколько подкормочных площадок. В «меню» будут тюковое сено и овес, — говорят в пресс-службе.
Снега на Черной скале особенно много, и косым сложно добывать себе пропитание. Кстати, пробное «угощение» для зайцев этой зимой уже раскладывали. И, судя по следам и данным фотоловушек, в столовые они наведывались регулярно.
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ИСТОЧНИК KP.RU