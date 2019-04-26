Жители поселка в Челябинской области оказались невыездными из-за плохих дорог
Жители поселка Кировский в Аргаяшском районе молят отремонтировать им дороги. Из-за разбитой проезжей части они лишились маршруток, а теперь люди боятся, что в дождь к ним не смогут доехать скорая и пожарные, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
— Дорога, которая связывает поселок с трассой Челябинск-Кулуево, лежит между речкой и большим косогором. В насыпи нет ни одной трубы-перетока, оттого в дождь и при таянии снега вода задерживается на дороге. Образуются ямы глубиной до 10 сантиметров. Машины идут по дороге медленнее человека, — говорят местные жители.
Второй проблемный участок — проезжая часть улицы Свободы — пришла в негодное состояние после замены труб водовода. Прошло три года, а благоустройство дороги не провели. Жители уже пытались своим силами выровнять просевший грунт, но без помощи дорожных служб нормального состояния не добиться.
— Удивительно, что поселок, который находится в 25 км от Челябинска, может годами испытывать такие проблемы, — говорят его жители. — Мы так устали ждать изменений, что уже готовы идти в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU