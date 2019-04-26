2019-04-26T11:50:34+03:00
Происшествия

В Челябинской области спасатели сняли с опасного льда школьника

Мальчик решил прогуляться по водоему и чуть не погиб
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Валерии ВерхорубовойФото: Валерии ВерхорубовойФото: Валерия ВЕРХОРУБОВА
Изменить размер текста:

ЧП произошло 25 апреля в Озерске. 14-летний подросток едва не утонул на озере Иртяш. Школьник, вопреки предупреждениям об опасности выхода на лед, решил прогуляться по озеру. На расстоянии 20 метров от берега подтаявший лед под его ногами начал трескаться. Восьмиклассник испугался и позвал на помощь взрослых. Крики услышали случайные прохожие. Они сообщили о происшествии в службу спасения. На место сразу выехали спасатели МЧС.

— Подросток стоял на льду озера напротив дома 67 по улице Набережная и просил о помощи. Чтобы эвакуировать школьника на берег, к нему направили катер на воздушной подушке, — рассказали в поисково-спасательной службе озерского городского округа.

Операция по спасению закончилась успешно. Подросток не пострадал.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям области не допускать детей на лед водоемов. В связи с устойчивой теплой погодой лед интенсивно тает как днем, так и ночью. Особую опасность представляет береговая линия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Челябинской области коммунальщики просят власти разобраться в проблемах ЖКХ
Жители поселка в Челябинской области оказались невыездными из-за плохих дорог
Черную скалу в национальном парке Челябинской области засеют овсом
Пересчитать! В Челябинске Регоператор по обращению с отходами мухлевал в квитанциях
Челябинцы сами пекут куличи и пасхи
Посетители зоопарка в Челябинске пытались накормить зебр котлетами
Иван Ургант озабочен отсутствием кандидатов на пост мэра Копейска
Женская месть? В Магнитогорске кто-то облил краской автомобиль девушки и пожелал ей смерти
В Магнитогорске разыскивают молодую семью, которая оставила деньги в банкомате
Дети знаменитой кошки Люси, которая сама уехала на вокзал, ищут дом
В Челябинске ящиками продают гнилую клубнику
Исторический статус «немецкого квартала» в Челябинске отстаивают в суде
Свел счеты с жизнью экс-глава поселения в Сосновском районе