В Челябинской области спасатели сняли с опасного льда школьника

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-26T11:50:34+03:00

Мальчик решил прогуляться по водоему и чуть не погиб

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ЧП произошло 25 апреля в Озерске. 14-летний подросток едва не утонул на озере Иртяш. Школьник, вопреки предупреждениям об опасности выхода на лед, решил прогуляться по озеру. На расстоянии 20 метров от берега подтаявший лед под его ногами начал трескаться. Восьмиклассник испугался и позвал на помощь взрослых. Крики услышали случайные прохожие. Они сообщили о происшествии в службу спасения. На место сразу выехали спасатели МЧС.

— Подросток стоял на льду озера напротив дома 67 по улице Набережная и просил о помощи. Чтобы эвакуировать школьника на берег, к нему направили катер на воздушной подушке, — рассказали в поисково-спасательной службе озерского городского округа.

Операция по спасению закончилась успешно. Подросток не пострадал.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям области не допускать детей на лед водоемов. В связи с устойчивой теплой погодой лед интенсивно тает как днем, так и ночью. Особую опасность представляет береговая линия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU