Житель Челябинской области насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе
Трагедия произошла в Миассе, на проспекте Автозаводцев, 25 апреля. 21-летний парень на «Ладе» задавил девушку прямо на «зебре». По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавшую отбросило с проезжей части на тротуар.
Девушку увезли сразу в реанимацию. Но спасти ее не удалось.
— Водитель получил права два года назад. В прошлом году его лишили их за езду в нетрезвом виде. Права он забрал совсем недавно, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Сейчас в ДТП разбираются следователи полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU