2019-04-26T13:39:52+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

Она скончалась в реанимации от полученных травм
Валентина ВАГАНОВА
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Водителя в прошлом году лишили прав за нетрезвую езду. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиВодителя в прошлом году лишили прав за нетрезвую езду. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Трагедия произошла в Миассе, на проспекте Автозаводцев, 25 апреля. 21-летний парень на «Ладе» задавил девушку прямо на «зебре». По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавшую отбросило с проезжей части на тротуар.

Девушку увезли сразу в реанимацию. Но спасти ее не удалось.

— Водитель получил права два года назад. В прошлом году его лишили их за езду в нетрезвом виде. Права он забрал совсем недавно, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас в ДТП разбираются следователи полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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