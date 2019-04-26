Житель Челябинской области насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-26T13:39:52+03:00

Водителя в прошлом году лишили прав за нетрезвую езду. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Она скончалась в реанимации от полученных травм

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Трагедия произошла в Миассе, на проспекте Автозаводцев, 25 апреля. 21-летний парень на «Ладе» задавил девушку прямо на «зебре». По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавшую отбросило с проезжей части на тротуар.

Девушку увезли сразу в реанимацию. Но спасти ее не удалось.

— Водитель получил права два года назад. В прошлом году его лишили их за езду в нетрезвом виде. Права он забрал совсем недавно, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас в ДТП разбираются следователи полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU