Под Челябинском загорелся хаски-центр «Аквилон»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-26T15:57:54+03:00

Никто из людей во время пожара в хаски-центре не пострадал. Собаки все живы-здоровы. Фото: группа "Хаски-центр Аквилон. Челябинск" vc.com

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Хаски-центр в паре десятков километров – любимое место отдыха горожан. «Аквилон» популярен у детей и у взрослых в любое время года. Главная «приманка» гостей – очаровательные собаки породы хаски и самоеды. Самые мимишные фотки получаются с пушистыми голубоглазыми щенками.

«Ребята! Возвращаюсь в Челябинск по М5- жуткий масштаб огня: горит хаски-центр «Аквилон»: много пожарный машин», - сообщила в сетях челябинка Ольга Васина.

ЧП в хаски-центре действительно случилось. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже деревянного кафе на территории «Аквилона». Эвакуация не потребовалась, так как людей в кафе не было. Никто не пострадал, живы-здоровы все собаки.

Причина пожара выясняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU