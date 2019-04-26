Под Челябинском загорелся хаски-центр «Аквилон»
Хаски-центр в паре десятков километров – любимое место отдыха горожан. «Аквилон» популярен у детей и у взрослых в любое время года. Главная «приманка» гостей – очаровательные собаки породы хаски и самоеды. Самые мимишные фотки получаются с пушистыми голубоглазыми щенками.
«Ребята! Возвращаюсь в Челябинск по М5- жуткий масштаб огня: горит хаски-центр «Аквилон»: много пожарный машин», - сообщила в сетях челябинка Ольга Васина.
ЧП в хаски-центре действительно случилось. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже деревянного кафе на территории «Аквилона». Эвакуация не потребовалась, так как людей в кафе не было. Никто не пострадал, живы-здоровы все собаки.
Причина пожара выясняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU