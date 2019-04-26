На парковке в центре Челябинска нашли зооконцлагерь на колесах
Парковка на Университетской Набережной, 62 в Челябинске стала пристанищем для грязного автобуса ПАЗ, внутри которого, в антисанитарных условиях, томятся животные передвижного цирка. В тесных клетках — молодой медведь, еноты, лисы, хорьки, пудели, голуби. На автобусе номера Пензенской области.
— Запах в грязном салоне непереносимый. Ящик у медведя — размером метр на полтора. Медведь в ней скрюченный. Клетка не вычищена. Воды в клетке нет, — говорит помощник депутата Госдумы, зоозащитник и ветврач Карен Даллакян.
Встревоженные странным автобусом местные жители вызвали полицию. Полицейские вскрыли двери и опешили: передвижной зооконцлагерь! Вызвали Карена, инспекторов минэкологии. Тут же примчались «администраторы» «цирковой группы».
— Так называемые зоовладельцы ведут себя нагло, развязано. Орут, возмущаются, что мы вскрыли клети. А если их посадить в такие пространства? Это не вольеры, это переноска, в которых находиться долго нельзя! Сейчас подъехала опергруппа, вызванная хозяином бродячего цирка: он утверждает, что автобус вскрыли незаконно, — говорит Карен.
— У нас есть все ветпаспорта! Часть животных — мои, часть — моего бизнес-партнера! — возмущался подъехавший мужчина.
— В таком случае, где в Челябинске можно посмотреть ваши выступления? — задал Даллакян резонный вопрос. Но ответа не поступило.
Сейчас ждут инспекторов министерства экологии: они должны решить, что делать с пленниками. «Комсомолка» следит за развитием событий.
Размер клетки медведя - метр на полтора. Зверь изможден. Фото: Вачаган Даллакян.
грязь внутри автобуса. Фото: Вачаган Даллакян.
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ИСТОЧНИК KP.RU