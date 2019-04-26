В Челябинске зооконцлагерь на колесах увезут в полицию

СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-26T18:36:00+03:00

Грязь, вонь, теснота! Так живут несчастные звери сомнительного бродячего цирка. И это - ХХI век! Фото: Вачаган Даллкян.

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Скандал вокруг зловещего ПАЗа, обнаруженного на парковке на Университетской набережной, 62 набирает обороты. Напомним, внимание местных жителей привлек подозрительный автобус, из которого неслись скулеж и завывание. Вызвали люди полицию, приехал зоозащитник и ветврач Карен Даллакян, прибыл сотрудник регионального министерства экологии. Вскрыли автобус, а там, в непереносимом запахе и антисанитарии, - настоящий зверинец!

Условия содержания животных — ужасающие. Медведь (!), лисы, еноты, хорьки, пудели, голуби томятся в тесных клетках и переносках. Темницы не вычищены, у медведя нет воды в поилке, зверь изнурен.

Хозяин зооконцлагеря раздражен и взвинчен. Еще бы, «бизнесу» грозит крах!

— Сейчас мы ждем эвакуатор, чтобы отвезти автобус в отдел полиции для проверки документов. Хозяин животных заявляет, что у него есть все бумаги, что они куплены официально. Посмотрим. Проверкой займутся специалисты Россельхознадзора. Если вскроется подлог, животных отправят на карантин, — рассказал «Комсомолке» Карен Даллакян.

Как вы думаете, с этим мишкой хорошо обращаются? Он живет в клети размером метр на полтора. Фото: Вачаган Даллакян.

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ИСТОЧНИК KP.RU