В Челябинске узников зооконцлагеря оставили в клетках

СЕГОДНЯ 21:48 2019-04-26T21:48:46+03:00

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Вот и все. Пленников крошечных клеток и переносок — медведя, енотов, лисиц, хорьков , голубей и пуделей не выпустили на волю. Узники зооконцлагеря, обнаруженного в автобусе на парковке в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске, вернулись к хозяину. Напомним, горожане обратили внимание на странный ПАЗ, из которого доносились скулеж и рычание. Вызвали полицию, вскрыли двери. В антисанитарии, в грязи, обнаружились животные и птицы.

На парковку оперативно прибыли зоозащитник и помощник депутата Госдумы Карен Даллакян, сотрудники министерства экологии и Россельхознадхора. Хозяин твердил, что документы у него в полном порядке. Взялись за проверку бумаг.

— Документы оказались в порядке. Животных ему вернули, — пояснил корреспонденту «Комсомолки» Карен Даллакян.

— Но ведь живые существа содержатся в чудовищных условиях. Разве на их защиту не встанет закон о защите животных?

— К сожалению, пока — нет. Если бы, не дай Бог, был бы хоть один труп, возбудили бы уголовное дело. Что касается ненадлежащего содержания, требуются подзаконные акты. Они, как инструкция, дают схему решения и этого вопроса. Но документы будут готовы в январе 2020 г. Тогда под запретом окажутся и зверинцы, и контактные зоопарки в ТРК. Они не получат лицензию.

Доживут ли бессловесные узники зооконцлагеря до января?

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ИСТОЧНИК KP.RU