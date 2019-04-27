В Челябинской области подростки нашли недалеко от школы человеческий череп
Инцидент произошел в Миассе. Страшную находку обнаружили ученики местного лицея №9. Ребята играли на пустыре недалеко от своей школы и наткнулись на человеческий череп. Перепуганные школьники позвонили в полицию.
Прибывшие на место следователи нашли остальную часть скелета.
— По результатам экспертизы, признаков насильственной смерти не выявлено. Предположительно труп пролежал на пустыре чуть больше года, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Человеческие останки отправлены на экспертизу. Криминалистам предстоит выяснить, кому они принадлежали и как попали на пустырь. В ближайшее время специалисты восстановят облик погибшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU