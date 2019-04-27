2019-04-27T09:07:38+03:00
Происшествия

В Челябинской области подростки нашли недалеко от школы человеческий череп

Криминалисты установили, что он пролежал на пустыре полтора года
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Сергей ШахиджанянФото: Сергей ШахиджанянФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Инцидент произошел в Миассе. Страшную находку обнаружили ученики местного лицея №9. Ребята играли на пустыре недалеко от своей школы и наткнулись на человеческий череп. Перепуганные школьники позвонили в полицию.

Прибывшие на место следователи нашли остальную часть скелета.

— По результатам экспертизы, признаков насильственной смерти не выявлено. Предположительно труп пролежал на пустыре чуть больше года, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Человеческие останки отправлены на экспертизу. Криминалистам предстоит выяснить, кому они принадлежали и как попали на пустырь. В ближайшее время специалисты восстановят облик погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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