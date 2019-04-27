На Южном Урале испекли царь-кулич в виде Успенского собора

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-27T10:35:00+03:00

Кулинарный шедевр создавали по фирменным рецептам и технологиям

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К празднику Пасхи в Магнитогорске испекли авторский кулич в виде белокаменной церкви с пятью куполами. Удивить горожан решили сотрудники местного хлебокомбината. На создание необычного пасхального хлеба их вдохновила красота Успенского кафедрального собора, который находится в Омске. Из муки, яиц, мастики и нежнейшей помадки умельцы полностью воссоздали копию омского храма.

По православному обычаю перед началом работы хлебокомбинат получил благословение от местного батюшки — отца Федора.

— Главный кулич мы подарили магнитогорской Свято-Никольской церкви в знак почтения и многолетней дружбы, — рассказали на магнитогорском хлебокомбинате.

В последние годы это становится традицией. В прошлом году пекари преподнесли храму 10-килограммовый пасхальный кекс в виде деревянной церквушки, а до этого кулич, напоминающий уменьшенную копию храма Спас на крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU