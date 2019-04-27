В Челябинской области ужесточили ответственность за продажу вейпов подросткам
На Южном Урале одобрен новый размер штрафов за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
Соответствующие поправки в областной законопроект внесли южноуральские депутаты.
Теперь согласно документу за продажу вейпов подросткам, продавцам могут грозить следующие штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Причем эта мера наказания касается не только электронных сигарет, но сопутствующих товаров. Например, никотиновых жидкостей.
- Мы наделили органы местного самоуправления возможностью составлять протоколы в отношении нарушителей и направлять их в административные комиссии для рассмотрения по существу, — отметил заместитель председателя ЗСО Анатолий Брагин.
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ИСТОЧНИК KP.RU