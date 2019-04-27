2019-04-27T13:09:13+03:00
Общество

В Пасхальную ночь в Челябинске будут курсировать трамваи и троллейбусы

Они доставят верующих до дома
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь с 27 до 28 апреля общественный транспорт в Челябинске будет работать до трех часов ночи. В этом году для горожан запустили 10 пасхальных маршрутов, которые после церковной службы развезут людей по домам.

— Трамваи и троллейбусы будут ждать пассажиров на ближайших от церквей остановках. По мере заполнения пассажирами, транспорт будет отправляться в нескольких направлениях, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Троллейбусные маршруты под номерами 8, 12 и 19. Их движение начнется с остановки «Солнечный берег» у храма «Утоли моя Печали», также с остановки «улица Калинина» на Свердловском проспекте у храма на Кыштымской, на «Алом поле» у Храма Александра Невского, а также с остановки «Театр ЧТЗ» возле Храма в честь святителя Василия Великого.

Троллейбусы № 3, 6, 14, 16, 17 также выйдут на ночной маршрут и будут курсировать от остановки «Цирк» у Храма Святой Троицы, остановки «Чичерина» у Храма Святого преподобного Сергия Радонежского, а также от остановки «Театр ЧТЗ» у Храма в честь святителя Василия Великого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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