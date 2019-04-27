Жительница Магнитогорска купила в магазине пасхальные яйца, а они оказались всмятку

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-27T15:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница города металлургов не стала тратить время на раскрашивание яиц к православному празднику. Она решила приобрести уже готовые символы Пасхи в продуктовом магазине. Однако дома с ними произошел конфуз. Когда

— Купили детям уже крашенные пасхальные яйца. Оказалось, что они все сварены всмятку. Ну как так-то? А если б, как в детстве стукались ими «лоб в лоб», — пожаловалась женщина в социальных сетях.

В местном паблике по этому поводу разгорелась дискуссия.

Одни пользователи соцсетей обвинили автора сообщения в нерадивости.

«Совсем разленились! Покрасили бы яйца вместе с детьми дома, им было бы куда интереснее!» — пишут магнитогорцы.

Другие, наоборот, набросились на предпринимателей. Мол, если уж решили заработать на пасхальных яйцах, надо соблюдать традиции и варить яйца вкрутую.

Впрочем «Комсомолка» выяснила, что церковь не дает на этот счет жестких ограничений. Церковнослужители говорят, что варить яйца на Пасху можно хоть в крутую, хоть всмятку. Просто вкрутую более удобные вариант и для раскраски, и на службу нести удобно — не разобьется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU