Жительница Магнитогорска купила в магазине пасхальные яйца, а они оказались всмятку
Жительница города металлургов не стала тратить время на раскрашивание яиц к православному празднику. Она решила приобрести уже готовые символы Пасхи в продуктовом магазине. Однако дома с ними произошел конфуз. Когда
— Купили детям уже крашенные пасхальные яйца. Оказалось, что они все сварены всмятку. Ну как так-то? А если б, как в детстве стукались ими «лоб в лоб», — пожаловалась женщина в социальных сетях.
В местном паблике по этому поводу разгорелась дискуссия.
Одни пользователи соцсетей обвинили автора сообщения в нерадивости.
«Совсем разленились! Покрасили бы яйца вместе с детьми дома, им было бы куда интереснее!» — пишут магнитогорцы.
Другие, наоборот, набросились на предпринимателей. Мол, если уж решили заработать на пасхальных яйцах, надо соблюдать традиции и варить яйца вкрутую.
Впрочем «Комсомолка» выяснила, что церковь не дает на этот счет жестких ограничений. Церковнослужители говорят, что варить яйца на Пасху можно хоть в крутую, хоть всмятку. Просто вкрутую более удобные вариант и для раскраски, и на службу нести удобно — не разобьется.
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ИСТОЧНИК KP.RU