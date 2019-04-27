Южноуральцам предстоит пережить экстремальный перепад температур
На территории Южного Урала объявлено штормовое экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Ухудшение погоды по данным синоптиков начнется в воскресенье, 28 апреля. В большинстве районов области пройдут дожди с грозами. При этом будет тепло, как летом — +22 градуса. Однако в ночь на понедельник южноуральцам предстоит пережить экстремальный перепад температур. На улице резко похолодает. Температура воздуха упадет до -5 градусов. Местами пройдет мокрый снег. Ветер усилится до 22 метров в секунду.
— В такую погоду необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, из-за чего возникают пожары, — предупреждает в региональное управление МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU