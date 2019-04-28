Жительницу Челябинска оштрафовали за пропаганду наркотиков в Instagram

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-28T08:38:14+03:00

Посты проанализировали эксперты, а затем суд определился с наказанием

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Административная статья за пропаганду наркотиков встречается редко. В открытую призывать к употреблению отравы мало кто решается, а мерзавцы, которые разрисовывают стены, неуловимы. Однако в Челябинске недавно наказали 22-летнюю девушку за пропаганду, которую она устроила в своем аккаунте Instagram.

Полицейские по понятным причинам не рассказывают, что именно написала пользовательница. Ее страница висела в общем доступе. Там она выложила несколько постов, рекламирующих наркотики. Эксперты провели анализ и заключили, что пропаганда имеет место.

— Центральным райсудом Челябинска за данное правонарушение девушке назначено наказание в виде штрафа в 4 000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU