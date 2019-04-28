Тысячи литров контрафактной водки хранили в гараже два жителя Златоуста

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-28T11:06:41+03:00

Теперь им грозит до шести лет колонии

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С оборотом нелегального алкоголя борются сотрудники подразделения экономической безопасности МВД. В Златоусте они обнаружили склад с водкой известных торговых марок с признаками контрафактности. Партию спиртного хранили два местных жителя.

— Предварительная сумма ущерба правообладателям торговых марок составила свыше 280 тысяч рублей. Изъято более 1 600 емкостей с алкоголем объемом свыше 1 300 литров. Продукция направлена на экспертизу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока уголовного дела нет. Формально его позволят возбудить результаты экспертизы, если продукт действительно поддельный. Хранение алкоголя без акцизов грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU