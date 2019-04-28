В честь Пасхи в Челябинской области устроили грандиозный пожар

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-28T14:04:53+03:00

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Странную традицию обсуждают жители Миасса. Оказывается, в старой части города группа энтузиастов ежегодно на Пасху устраивает грандиозный пожар. Таким образом, люди отмечают сошествие благодатного огня.

На месте огненной вакханалии присутствуют пожарные. Так что формально опасаться распространения огня не следует. Но больше всего споров вызывает само топливо костровища. Жгут старые автомобильные покрышки. Надо ли говорить, что при горении они выбрасывают в атмосферу десятки ядовитых веществ.

В соцсетях люди высказывают разное отношение к традиции. Одни говорят, что этот фестиваль огня нужно сделать фишкой города. Дескать в России такого больше нигде нет. Нечто подобное встречается только в Восточной Европе. Оппоненты против по разным причинам. Некоторые говорят, что к религии такое «празднество» никакого отношения не имеет. Другие опасаются за экологию.

Пожар на Пасху.

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ИСТОЧНИК KP.RU