2019-04-29T04:02:09+03:00
Общество

Пенсионерка гуляет с маленькой внучкой по помойкам в Зауралье

Волонтеры пообещали разобраться и помочь
Ирина КАРЕЛИНА
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Пенсионерка и ребенок собирают пластик. Кадр из видео Виктории Андреевой.Пенсионерка и ребенок собирают пластик. Кадр из видео Виктории Андреевой.
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Люди, роющиеся в мусорных баках, никого не удивляют. Другое дело — когда с ними маленькие дети.

— На улице Красина бабушка гуляет с маленькой внучкой по помойкам. Она в каждом баке порылась, потом этими руками взяла малышку за руку. Я не знаю, что в таких ситуациях делают. Выложила в надежде, что кто-нибудь узнает их. У самой ребенок приблизительно такого же возраста. Они же вечно руки тащат в рот. Страшно представить, какую заразу малышка могла бы подцепить, — написала в группе «Типичный Курган» в ВК Виктория Андреева и выложила видео.

Пенсионерка гуляет с маленькой внучкой по помойкам в Зауралье.

Пенсионерка достает из мусорных баков и мнет пластиковые бутылки. Вероятно, она собирается их сдать. Рядом с ней ребенок лет четырех на вид. При этом обе прилично одеты.

— Бедный ребенок! — пишут подписчики группы.

Кто-то думает, что бабушку толкнула на это нищета. Но автор поста считает, что у пенсионерки может быть психическое отклонение. Есть, так называемый, синдром Плюшкина: люди собирают и тащат в дом всякий хлам. Чаще всего этим страдают пожилые люди.

— А, может, она посмотрела ролик про загрязнение планеты и прониклась вторичной переработкой, — прокомментировал Андрей Багин.

— Моя соседка ходит по помойкам, ищет что-то интересное. Приводит в порядок и продает. И не всегда это, потому что нет денег. Это как образ жизни. Чем-то заняты, что-то делают — написала Ирина.

А еще одна подписчица группы передала информацию волонтерам, которые помогают нуждающимся людям. Те пообещали найти бабушку с внучкой и выяснить, почему на самом деле они роются в мусоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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