2019-04-29T04:02:48+03:00
Общество

«Лучшая мама в мире» пугает жителей Челябинской области

Ее поставили охранять огород во дворе многоэтажки
Ирина КАРЕЛИНА
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Как вам такое пугало? Фото: vk.com/miassuКак вам такое пугало? Фото: vk.com/miassu
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Оригинальный двор одной из многоэтажек города Миасса Челябинской области обсуждают в соцсети. Фотографии поражают. Во-первых, местные жители разбили возле высотки настоящий огород с грядками. Во-вторых, они украсили его фигурами из множества подручных материалов: автомобильных шин, старой утвари, пластиковых бутылок и т. д. А в-третьих, охранять огород они поставили «лучшую маму в мире». Именно такая надпись красуется на фартуке пугала в виде женщины с коромыслом.

Мама охраняет огород. Фото: vk.com/miassu

Мама охраняет огород. Фото: vk.com/miassu

Эта мама, пожалуй, не только от птиц защитит. Но и от похитителей урожая.

— Креативные дворики Машгородка. С пугалом «Лучшая мама в мире», кажется, перебор... — написал житель Миасса в группе «ВКонтакте».

Хоть и не мама, но тоже хороша! Фото: vk.com/miassu

Хоть и не мама, но тоже хороша! Фото: vk.com/miassu

— Ужас! Наводили бы такое у себя в садах. А во дворе достаточно ухоженных газонов, если уж так хочется что-то сделать возле дома, — прокомментировала подписчица группы «ЧП Миасс» Анастасия Захарова.

Вот эта компания тоже интересная. Фото: vk.com/miassu

Вот эта компания тоже интересная. Фото: vk.com/miassu

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ИСТОЧНИК KP.RU

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