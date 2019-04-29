Дед Мороз ремонтирует дороги в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-29T04:03:18+03:00

Дед Мороз в апреле на улицах Копейска. Фото: vk.com/chel_kop

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— До Деда Мороза дошло письмо! Он чинит наши дороги, — шутят жители Копейска.

В воскресенье, 28 апреля, многие жители города видели на дорогах волшебника из зимней сказки. На самом деле это сотрудник частной компании, который привез оборудование для бурения асфальта.

Колоритный мужчина с кудрявой белой бородой и красным колпаком на голове привлекал внимание прохожих. В руках у него была палка, которая вполне могла бы сойти за волшебный посох.

Горожане фотографировали рабочего и выкладывали в соцсети. А он, по всей видимости, не против. Позировал, улыбался и махал рукой проезжающим мимо автомобилистам.

— Дед Мороз на летней подработке, — прокомментировала Татьяна Фидченко в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

— Тоже видели его. На «Газели» за рулем на встречу попался. Я реально подумал, что Дед Мороз. Позитивный мужик! — написал Павел Котыхов.

Впрочем, через некоторое время мужчина сменил головной убор и перевоплотился... в Старика Хоттабыча.

Вот такой позитивный рабочий. Фото: vk.com/chel_kop

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ИСТОЧНИК KP.RU