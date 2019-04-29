2019-04-29T07:21:45+03:00
Общество

В Челябинске повторилась «зима в апреле»

Город снова засыпало снегом в середине весны
Валентина ВАГАНОВА
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За окном белым-бело.За окном белым-бело.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Утро понедельника 29 апреля добрым не назовешь. На Челябинск вновь обрушился сильный «апрельский» снегопад. Последствия непогоды челябинцы уже ощутили: переполненные маршрутки, пробки, таксисты взвинтили цены в четыре раза. МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение. Повторилась «зима в апреле», которая шокировала южноуральцев пять лет назад.

Такая же погода в апреле была пять лет назад. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Такая же погода в апреле была пять лет назад.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Соцсети переполнены снимками заснеженных улиц. Пользователи удивляются — а ведь еще вчера было +20!

daryona74_proxdaryona74_prox
Ну как так то!? Вот тебе и доброе утро! #апрель2019 #снег #зима #природа #урал #челябинск
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voralex89voralex89
Зима, иди домой!!!
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По прогнозу Гидрометцентра, завтра, 30 апреля, будет +5, без осадков. А 1 мая снова ожидаются дождь и снег, ночью -6, днем до +10. Последующие дни будут теплыми +14 — +19, но дождливыми. А в воскресенье, 5 мая, синоптики обещают +26.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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